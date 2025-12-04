Aselsan’dan Sağlık Bakanlığı’na yerli mobil röntgen cihazı

ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği 30 adet HealthView mobil dijital röntgen cihazı, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssünde yapılan törenle Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "41 stratejik cihaz tespit ettik, bu cihazları üreteceğiz. 13 aşı üreteceğiz. Moleküler ve biyoteknolojik ilaçlar üreteceğiz" dedi. "ASELSAN artık sadece Türk savunma sanayi değil Türk sağlık sanayinin de gururu oldu" şeklinde konuşan Bakan Memişoğlu, bir buçuk milyonluk sağlık ordusunun Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri olduğunu kaydetti. Törende birer konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol program sonunda Memişoğlu'na hediye takdim etti.