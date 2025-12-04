Barzani’nin Şırnak ziyaretine soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Irak KDP lideri Mesut Barzani'nin 29 Kasım 2025'te Şırnak Cizre'de katıldığı "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"nda kamuoyuna yansıyan koruma görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntülerin ardından inceleme başlatıldığını ve konuyla ilgili iki müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Barzani, aktif başkanlık görevinde olmamasına rağmen sempozyumda uzun namlulu silahlı korumalarla görüntülenmiş, Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada ise bu görüntülere tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli hedef alınmıştı.

'SAYGISIZ BİR METİN'

Konuyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu açıklamanın düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, "O sözcünün kaleme aldığı metin saygısız bir metin. Çünkü 'ırkçı ve şovenist' gibi birtakım ifadeler kullanıyor Sayın Bahçeli'ye karşı. Bu saygısızlığı düzeltmeleri lazım. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gereken bir şey" ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, "Barzani Karargâhı Sözcülüğü"nün MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan açıklamasını, içerik ve üslup bakımından "kabul edilemez nitelikte" olarak değerlendirdi. KDP'den, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği, sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.