Değnekle de olsa gazeteciliğimi sürdüreceğim

Gazze'den İstanbul'a uzanan direnişin adı: TRT Arabi kameramanı Sami Muhammed Şehade... 2024'te, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, Gazze'nin Nuseyrat Kampı'nda İsrail'in tank atışıyla ağır yaralanarak sağ bacağını kaybetti. Bu saldırıdan kısa süre önce uçakla evi yerle bir edilmişti. Şehade, "Önce evimi bombaladılar, sonra tank atışıyla beni vurdular" diyor. Yıkıntılar, çadırlar ve koltuk değnekleri arasında mesleğini bırakmadı; kamerayı yeniden omzuna aldı. Sağ bacağı ampute olmasına rağmen, koltuk değnekleriyle Gazze'nin sesini dünyaya duyurmayı sürdürdü.

FOTOĞRAF TUTKUSUYLA BAŞLADI

1988'de Gazze'de doğan Filistinli Sami Muhammed Şehade, ilk ve orta öğrenimini BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) okullarında tamamladı, liseyi Sahilin Şehitleri Lisesi'nde bitirdi. Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Arap Dili ve Medya Bölümü mezunu olan Şehade, fotoğrafçılığa duyduğu tutkuyla amatör olarak gazeteciliğe başladı. 2008'de Gazze'deki Milli Medya Haber Ajansı'nda foto muhabiri ve kameraman olarak çalışmaya başlayan Şehade, 2012'deki Gazze Savaşı'nda sahadaydı. 2014'ten sonra TRT Arabi için çalışmaya başladı, 2022'de uluslararası ödüller kazandı. 2023'te TRT kadrosuna dahil oldu ve 7 Ekim 2023'te başlayan süreci, savaş muhabiri Sami Berhum ile birlikte Gazze'de takip etti.

TANK ATIŞIYLA AYAĞINDAN VURDULAR

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, 12 Nisan 2024'te Şehade'nin hayatı tamamen değişti. İsrail ordusunun Gazze'nin Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı sağ bacağını kaybetti. Aynı olayda TRT Arabi muhabiri Sami Berhum hafif yaralandı. TRT ve ajanslar, saldırının tank atışıyla gerçekleştirildiğini ve bölgede bazı gazetecilerin yaralandığını duyurdu. Şehade, SABAH'a yaptığı açıklamada o günleri ve saldırı anını şöyle anlattı: "Evliyim, iki kız çocuğum var. Savaşın ilk haftasında eşimi ve çocuklarımı güvenli bir bölgeye göndermiştim. Aynı günlerde F-16'larla evimi bombaladılar, tamamen yıkıldı. O sırada sahadaydım. Enkaza gidip pasaport ve birkaç resmi evrakımı kurtarabildim. 12 Nisan'da, Nuseyrat Kampı'nda TRT için çekim yaparken tank atışıyla vuruldum ve ayağımı kaybettim. İsrail askerleri bilinçli olarak beni hedef aldı. Bilincim yerindeydi. Ayağımın koptuğunu gördüm ve tehlikeli bölgeden çıkmak için kendimi sürükledim, çok kan kaybediyordum. Kemerimi çıkarıp kanı durdurmak için bağladım." Şehade'yi Türkiye'ye getirmek için Türk Kızılay ve Dışişleri Bakanlığı devreye girdi, ancak 14 ay boyunca Gazze'de kaldı. Bir ay hastanede tedavi gördü, ardından Han Yunus'taki bir mülteci kampında çadırda yaşamaya başladı. Buna rağmen gazeteciliği bırakmadı; koltuk değnekleriyle, yardım desteğiyle kamerasını omzuna alarak TRT Arabi için görevine devam etti.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Sami Muhammed Şehade, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin düzenlediği 5. Küresel Başarı Ödülleri kapsamında "Gazetecilik" ödülüne layık görüldü. 8 Kasım'da Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen törende dakikalarca ayakta alkışlandı. Şahade, farklı gazetecilik ödüllerine de layık görüldü. Artık beş aydır ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşıyor ve TRT'de görevine devam ediyor. Gazze'ye dönmesi mevcut koşullar nedeniyle mümkün görünmüyor.

İSRAİL BİLEREK SALDIRDI

Saldırı sonrası Şehade'nin ekip arkadaşı Berhum, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde yaptığı canlı yayında, "Roket benim ve kameraman arkadaşımın arasına düştü. Sami kanlar içindeydi, sağ ayağı ampute edildi. Ben de hafif yaralandım. İsrail bizim gazeteci olduğumuzu bilerek saldırıyı kasıtlı olarak düzenledi" demişti. Her iki gazeteci, ilerleyen aylarda Türkiye'ye getirilerek tedavi edildi.

'Gazeteciler İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya duyurdukları için hedefte'

Savaşın gazeteciler üzerindeki etkisine dikkati çeken Şehade, "Sadece son iki yılda Gazze'de 260 dolayında gazeteci hayatını kaybetti. Bu, İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilerin kasıtlı hedef alındığını gösteriyor" diyor.

Kamuran AKKUŞ / ANKARA