Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Viyana'daki AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı marjında, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini hedefleyen müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çekerek müzakere fasıllarının açılmasını beklediklerini vurguladı.

BAKAN FİDAN, GÜRCÜ MEVKİDAŞI BOTCHORİSHVİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüşme gerçekleştirdi.