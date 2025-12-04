Engelli bireyler için tek platform: Engelsiz Türkiye mobil uygulaması hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelsiz Türkiye Mobil Uygulamasını tanıttı. Uygulamayla rapor süresi, aylık ödemeler, toplu ulaşım bilgileri ve riskli hava koşulları gibi günlük yaşamı etkileyen bilgilendirmelerin anlık olarak yapılacak. Göktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda Engelsiz Türkiye Mobil Uygulamasını tanıttı. Engelli bireyleri dijital alanda güçlendirmeyi hedefleyen uygulamanın, tüm hizmet ve destekleri tek bir platformda topladığını belirten Göktaş, "Bu uygulama, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişebilmesi için tasarlandı" dedi. Göktaş, uygulamanın merkezinde yer alan Dijital Engelli Kimlik Kartı ile QR doğrulama ve güvenli kimlik paylaşımı gibi teknolojilerin kullanılacağını vurguladı.

KALDIRIM, RAMPA VE PARK YERİ

Göktaş, ayrıca rapor süresi, aylık ödemeler, toplu ulaşım bilgileri ve riskli hava koşulları gibi günlük yaşamı etkileyen bilgilendirmelerin anlık olarak uygulama üzerinden yapılacağını söyledi. Engelsiz Harita özelliği sayesinde kaldırımlar, rampalar, park alanları gibi erişilebilirlik sorunlarının fotoğraf ve konumla bildirilebileceğini belirten Göktaş, "Bu sayede erişilebilirlik artık şeffaf, ölçülebilir ve yönetilebilir bir sürece dönüşecek" diye konuştu.

TEK TUŞLA 112 BAĞLANTISI

BAKAN Göktaş, uygulamanın eğitim içerikleri, işaret dili dersleri, yapay zekâ destekli asistan ve acil durumlarda tek tuşla 112 bağlantısı gibi özellikler sunduğunu ifade ederek projeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti. Göktaş, "Engelli bireylerin hayatın her alanında var olabildiği, haklarını tam olarak kullanabildikleri bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.