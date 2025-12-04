Engelli evlatlarimiz bize emanet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Emine Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

● HAYATI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN: Bu örnek eğitim yuvası devletimizin, çocuklarımızın ve ailelerinin daima yanında olduğunun ve onlar için her zaman en iyisini yapma kararlılığının somut bir ifadesidir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bir toplum, her mensubunu eşit önemde gördüğünde medeni olur. Eğer yeryüzündeki hayatı herkes için yaşanabilir kılmanın derdindeysek, kalbimizde herkese yer varsa işte o zaman adil ve hakiki bir insan sevgisinden bahsedebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu konudaki düşünmenin; hayatı güzelleştirmek için "Daha fazla ne yapabiliriz?" diye sormanın bir vesilesi olmalıdır.

● GÜÇLÜ ADIMLAR ATILIYOR: Hükümetimiz ilk günden bu yana engelli vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sosyal adaleti tesis etmek için çok güçlü adımlar atıyor. Erişilebilirlik standartlarından bakım desteğine, evde bakım hizmetlerinden eğitimde kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor; ailelerimize maddi ve manevi destekler sağlıyor. Ailelerimizin yaşadığı sorunların farkında olduğumuzu bilmenizi isterim. Hayatın sizi bazen yorduğunu görüyoruz. O yüzden biz bu yolu sizlerle birlikte, elbette omuz omuza yürütüyoruz. Bu eğitim kampüsü; bizim için ne kadar değerli olduğunuzun, evlatlarımızı bu toplumun emaneti ve zenginliği olarak gördüğümüzün bir ispatıdır. Hiç şüpheniz olmasın ki kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve devletimizin tüm imkânlarıyla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.

● SİSTEMİK SORUNLAR: Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak sistemsel düzenlemeleri, eğitim ve istihdam olanakları oluşturmayı ya da erişilebilirliği sağlamayı bir hakkın teslim edilmesi olarak görüyoruz. Çünkü engelli bireyler, toplumun eşit, onurlu ve saygın üyeleridir. Onlara esas engel teşkil eden, sistemik sorunlardır. O nedenle bu sorunları çözmek ve toplumu herkesin sahip olduğu farklı yetenek seviyelerine uyumlu hâle getirmek hepimizin görevidir.

● NEFRET DİLİ YAYGINLAŞIYOR: Hepimiz haber mecralarında ayrımcılık ve nefret dilinin tüm dünyada yaygınlaştığına dair haberlere üzülerek şahit oluyoruz. Manevi değerlerin erozyona uğradığı böylesine sert bir küresel iklimde, bizi biz yapan kültürel kodlarımıza ve toplumsal adap kurallarımıza daha sıkı sarılmamız gerekiyor.

HAYATI ZORLAŞTIRMAYALIM

● Ne yazık ki bazen sırf AVM'lerin giriş kapılarına yakın diye engelli vatandaşlarımız için tahsis edilmiş park yerlerinin işgal edildiğini görüyoruz. Aynı şekilde kaldırımlarda görme engellilerin yolunun üzerine ya da engelli rampalarının önüne bırakılmış araçlara rastlıyoruz. Hatta bu sürücülerin, kendilerini uyaranlara karşı hiçbir mahcubiyet içermeyen tavırlar takındıklarına üzülerek şahit oluyoruz. Ne hayatı birbirimize zorlaştırmak bize yakışır ne de birbirimizi incitmek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3 ARALIK MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Engelliler Günü'nü tebrik ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bu günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."

197 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü, 96 öğretmen ve yönetim kadrosuyla bölgenin en kapsamlı özel eğitim merkezi olarak hizmet veriyor. 197 öğrencisi bulunan kampüste özel eğitim anaokulu, uygulama okulu ana binası, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, yemekhane ve çok amaçlı spor alanları yer alıyor. Ana binada yer alan 24 derslik, 16 bireysel eğitim odası, 4 dil ve konuşma terapi odası, duyu bütünleme alanları ve yaşam becerileri birimleri ile özel gereksinimli öğrencilere kapsamlı eğitim imkânı sağlanıyor.