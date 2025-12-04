Macron Rusya Ukrayna savaşı için Erdoğan’ı aradı ‘Türkiye, barış için elinden geleni yapmaya hazır’

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti. Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye'nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede, Kafkaslar, Gazze ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la da telefonda görüştü. Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını kaydetti.