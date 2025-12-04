Özel’e şehadet belgeli yanıt

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesine ilişkin ifadelerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arşiv belgeleriyle yanıt verdi. CHP liderinin Erdoğan'a yönelik "Senin deden neredeydi?" sözleri tepki çekti.

MSB'nin, Başkan Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekatı'nda askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğuna ilişkin daha önce açıkladığı arşiv belgesine yer veren İbiş şu ifadeleri kullandı: "Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."