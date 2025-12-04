3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla siyasiler sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Engelli bireylerimizin yaşamın her alanına eşit ve güçlü katılımını esas alan hak temelli yaklaşımımızı bir kez daha vurguluyoruz. Erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan bağımsız yaşam desteklerine uzanan kapsamlı adımlarımızın merkezinde, her bireyin potansiyelini gerçekleştirebildiği, kapsayıcı ve adil bir toplum hedefimiz bulunuyor. Bu anlayışla, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran tüm politika ve hizmetleri kararlılıkla sürdüreceğiz.

● Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur.

● Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü engeller, birlikte çalışarak, üreterek aşılır.

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Her bireyin yaşamın her alanında özgürce var olabildiği; haklarına tam, etkin ve güvenli şekilde erişebildiği bir Türkiye ve dünya için çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

● Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde, 23 yıldan bu yana sosyal devlet anlayışı en üst düzeyde uygulanarak, kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız marifetiyle engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin desteklenmesi yolunda, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından istihdama, üretimden erişilebilirliğe kadar her alanda var gücümüzle çalışıyoruz.

● Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yeterli fırsat sunulduğunda evlatlarımızın hayata ve ülkemizin yarınlarına daha fazla değer katacağına yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı yarınlara hazırlayan bizler, engelli vatandaşlarımıza ve özel eğitime gereksinim duyan evlatlarımıza her türlü desteği sağlama gayreti içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.