SON DAKİKA | AK Parti'den flaş açıklama: Komisyona sunulacak raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak
AK Partili Mustafa Şen yaptığı açıklamada, komisyona sunulacak raporda eve dönüş düzenlemesinin de yer alacağını açıkladı.
AK Partili Mustafa Şen yaptığı açıklamada, komisyona sunulacak raporda eve dönüş düzenlemesinin de yer alacağını açıkladı.
Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı
AK Parti'nin hazırlığını yaptığı düzenlemede suça karışmış ve karışmamış ayrımı yapılacak. Düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli takip şartı olacak.