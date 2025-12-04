SON DAKİKA | İmralı tutanakları ilk kez açıklandı! Süreç komisyonunda okundu: Özerklik, ayrı devlet, federasyon talebimiz yok
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin, İmralı’da yaptığı tarihi görüşmenin tutanakları açıklandı. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan, “verdiği bütün sözlerin arkasında olduğunu ve PKK’nın tüm bileşenleri ile birlikte silah bırakıp feshedilmesi” gerektiğini söyledi. Öcalan, “federasyon, ayrı devlet, özerklik” gibi talebi olmadığının altını çizdi.
Süreç komisyonu, İmralı'ya giden heyetin dönüşte hazırladığı tutanağın özetini gündeminin ilk sırasına alarak oturumu açtı. Tutanak okundu. Tutanakta Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapıldı ve zihinsel olarak da silah bırakma çağrısı yapıldı.
Toplantıda, ziyaretin kapsamı, görüşme koşulları ve izlenecek adımlara dair başlıkları içeren metin üyelere sunuldu; ardından değerlendirmeler, notlar ve itirazlar toplandı. Sürecin bir sonraki aşamasında ilgili kurumlardan gelecek teknik raporlar ve olası temas takviminin de masaya yatırılması bekleniyor.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dün yapılan toplantısında 21 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen görüşmenin 16 sayfalık tutanağının 5 sayfalık özeti okundu.
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt tarafından okunan tutanak özeti şöyle:
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Öcalan, öncelikle yüzyıllık Türk-Kürt ilişki sistematiğine Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri ile büyük katkı sağladığını, kendisinin Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret sergilediğini ve kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, yine bu süreçte gösterdiği cesaret için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve teşekkürlerini beyan etmiştir.
"TÜM SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"
Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkânlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etmiştir.
"DEVLETE HİZMET ETMEYE HAZIRIM"
Öcalan, Bahçeli'nin konuşmasında hatırlattığı 'Ben devlete hizmet etmeye hazırım' sözünü hatırlatıp buyur demesine karşılık olarak sözlerinin arkasında olduğunu, koşullar el verirse ve iletişim imkânı artırılırsa teorik ve pratik imkânlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu yenilemiştir.
İLERLEYEN SÜREÇ
İlerleyen süreçte kamuoyunun aklında olan bazı soru işaretlerinin giderileceğini de düşündüğünü söylemiştir.
"SURİYE VE IRAK'TA ETKİLİYİM"
Öcalan silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini, 27 Şubat 2025 tarihinde yapmış olduğu çağrı çerçevesinde bütün yapıların, PKK'nın tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahlarını bırakmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını, halkın bu gelişmeyi takip ettiğini, kendisinin Suriye ve Irak'ta da etkili olduğunu ifade etmiştir.