TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan’da konuştu: Terör dönemi geride kalmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Milli Meclis Başkanı Rüstem İmamali'nin davetiyle gerçekleştirdiği resmi ziyarette gazetecilere terörsüz Türkiye sürecine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, aralarında Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel'in de bulunduğu gazetecilerle yaptığı söyleşide özetle şunları kaydetti:

Terörsüz Türkiye süreci, tarihi bir süreç. Bütün şartlar olumlu bir şekilde seyrederken Türkiye'nin bundan istifade etmesi lazım. Suriye'de 13 yıllık iç savaş sona ermiş, bir yönetim kurulmuş ve üç devlet; Amerika, Rusya ve İran bir tek kurşun atmadan Suriye sahasından çekilmiş, Türkiye'yle de iyi, yakın ilişkileri olan bir yönetim Suriye'de işbaşına gelmiş. Bu çok büyük bir imkân. PYD'nin, yeni Suriye'nin resmi sistemi içerisinde entegre olması hem Suriye'nin birliği, bütünlüğü için önemli hem de Türkiye için önemli.

Aynı şekilde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Türkiye ile uyumlu ve olumlu bir noktaya gelmiş. Irak merkezi hükümetiyle özellikle Kalkınma Yolu gibi müşterek projelerle Türkiye arasında ciddi yakınlaşmalar ortaya çıkmıştır.

TEMELİ KALMADI

Bu süreçte de örgüt diyor ki "Ben kendimi tasfiye ediyorum." Örgütün "Kendimi tasfiye ediyorum" derken söylediği birkaç önemli şey var. Bunlardan birisi, örgütün kurucu ideolojisi artık geçerliliğini kaybetmiştir. Yani ideolojik bir temeli kalmadığını artık söylüyor. Bu da fevkalade önemli bir tespit.

Siyasi irade meseleye hâkimdir. Terörsüz Türkiye süreci tam bir devlet politikası olarak yürütülüyor ve devletin bütün kurumları da koordinasyon içerisinde hareket ediyor.

BÜYÜK BİR KAZANIM

İlk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bu konunun çözülmesiyle ilgili bir komisyon kuruldu. Bu komisyona 11 siyasi partinin katılmış olması ve sürecin bu noktaya kadar gelmesi çok büyük bir kazanımdır. "Artık Türkiye'de kardeşliği, barışı, esenliği istiyoruz. Bir daha terörün olduğu günlere geri dönülmemesi lazım" iradesi ortaya çıktı. Bu kadar somut gelişmeler gerçekleştirilmişken inşallah bu iş nihayete erdirilir ve Türkiye artık terör dönemini tamamıyla geride bırakır.

RAPOR MECLİS'E SUNULACAK

Komisyon raporunu kamuoyuna deklare eder, resmi bir yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na havale ederiz. Raporda, şu konularda şöyle bir yasal düzenleme, şu konularda şöyle bir idari düzenleme, şu konularda görülen eksiklikler şunlardır gibi başlıklara yer veririz. Bunlar daha sonra parlamentodaki siyasi partilerin çalışacağı konulardır. Gönlümüz arzu eder ki bü