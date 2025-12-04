YÖK Başkanı Özvar, otizmli öğrencilerle buluştu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nü ziyaret eden otizmli öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Özvar, bazı öğrencileri kürsüye davet ederek onlara ilgi alanlarına yönelik sorular yöneltirken, özellikle müzik dinlemeyi seven öğrencilerle keyifli diyaloglar gerçekleşti.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YTÜ Yıldız Teknopark'ta düzenlenen özel etkinlikte öğrencilere sinevizyon gösterimi yapıldı, çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Özvar da etkinliğe katılarak öğrenci ve aileleriyle sohbet etti. Öğrenciler sevdikleri şarkıcıları ve müzik türlerini paylaşırken etkinlik neşeli anlara sahne oldu.
'ENGELSİZ ÜNİVERSİTE İLE ÇOCUKLARIMIZ OKUYABİLİYOR
Özvar, yaptığı konuşmada, otizmli öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Üniversitelerin herkes için açık bir yapıya sahip olduğunu belirten Özvar, ailelerden gelen talep ve beklentilerin dikkatle değerlendirildiğini vurguladı. Bu süreçte ailelerin taleplerini üniversitelere iletmesinin önemine işaret eden Özvar, rektörler ve öğretim elemanlarının bu taleplere karşılık vermek için gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Özvar, "engelsiz üniversite" kapsamında özel kontenjanlar aracılığıyla çok sayıda öğrencinin yükseköğretim imkanından yararlanabildiğini hatırlattı.
DESTEK İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ
Ailelerin çocuklarını üniversiteye hazırlarken bu imkanları göz önünde bulundurmalarının önemine değinen Özvar, üniversitelerdeki akademisyenlerin ailelere destek olmak için her zaman hazır olduğunu ifade etti.
Program, otizmli öğrenciler ve ailelerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.