12 bin yıl önceye ait Taş Tepeler ezber bozdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi'nin Neolitik dönemi yeniden aydınlattığını belirterek bu yıl ortaya çıkan bulguların Anadolu'nun 12 bin yıl önceki yaşamına dair çerçeveyi genişlettiğini söyledi. Ersoy, Sayburç'ta bulunan ağzı dikili yüz tasviri, Sefertepe'de farklı üsluplarla işlenen kabartmalar ve Göbeklitepe'de keşfedilen adak heykelinin dönemin ritüelleri ile sembolik dünyasına ışık tuttuğunu vurguladı.

Bu buluntuların her kazı sezonunun yeni bir kapı açtığını gösterdiğini ifade eden Ersoy, çalışmaların kazı ekipleri, akademisyenler ve kurumların desteğiyle kararlılıkla sürdüğünü aktardı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a kültürel mirasa verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eden Ersoy, bu işbirliğinin kentin turizm gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. DHA