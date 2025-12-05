Bakan Uraloğlu: Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 126 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik

Bakan Uraloğlu, Erzurum–İspir–Rize Devlet Yolu ve Kırık Tüneli projesine ilişkin, "Bugüne kadar tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının yaklaşık yüzde 90'ını yani yaklaşık 13 kilometrelik bölümünü toplam çift tüp 14 bin 200 metre dersek bunun 13 kilometrelik kesimini bitirmiş durumdayız. Yine beton nihai kaplamalarında da yüzde 78'ine tekamül eden 11 kilometrelik bölümünü de bitirerek tüneldeki gerekli önlemleri almış olduk." dedi.

Burada düzenlenen programda konuşan Uraloğlu, yetkililerden tüneldeki çalışmalarda gelinen son aşamaya dair bilgiler aldıklarını ve çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini söyledi. Erzurum-İspir-Rize Devlet Yolu ve Kırık Tüneli projesinin önemine işaret eden Uraloğlu, "Ülkemizin kuzey-güney koridorunda bulunan Doğu Karadeniz'i, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan en önemli akslardan birisi durumunda. 2018 yılında hizmete açtığımız Ovit Tüneli'nin hem devamı hem de tamamlayıcısı nitelikte olması ve ülke ekonomisi açısından fayda sağlayacak olması nedeniyle de büyük öneme haizdir. Projenin tamamlanmasıyla hem yolun fiziki ve geometrik standartlarında iyileşme sağlayacak, hem de güzergahtaki trafik, can ve mal güvenliğini artıracağız." diye konuştu.

Uraloğlu, proje kapsamında 7 bin 100 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 8,7 kilometre bağlantı yolu, 2 adet 88 metre uzunluğunda çift köprü, 1 adet 19 metre uzunluğunda tek köprü ve 390 metre uzunluğunda acil kaçış rampası inşa ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Erzurum'u İspir üzerinden Rize'ye bağlayan mevcut yolu, tünel ve viyadüklerin tamamlanmasıyla birlikte 49 kilometreden 15,8 kilometreye düşürecek, yani güzergahı 33,2 kilometre olarak hayata geçirmiş, kısaltmış olacağız ve zamandan ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Tünelin tamamlanmasıyla da 2.380 metre olan Gölyurt Dağı geçişini 346 metre azaltarak 2.034 metreye indireceğiz. Özellikle kış aylarında yaşanan problemleri böylece ortadan kaldırmış olacağız. Mevcut güzergahın geçiş süresini 40 ile 60 dakika arasında azaltacağız. Erzurum-Rize arası mevcut yol toplamda 248 kilometre. Yolu tamamen bitirdiğimizde bu uzunluk 52 kilometre kısalarak 196 kilometreye düşecek. Yani Erzurum'dan Karadeniz'e en kısa bağlantıyı biz bu şekilde hayata geçirmiş olacağız."

Tünelde belirli bir aşamaya geldiklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bugüne kadar tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının yaklaşık yüzde 90'ını yani yaklaşık 13 kilometrelik bölümünü toplam çift tüp 14 bin 200 metre dersek bunun 13 kilometrelik kesimini bitirmiş durumdayız. Yine beton nihai kaplamalarında da yüzde 78'ine tekamül eden 11 kilometrelik bölümünü de bitirerek tüneldeki gerekli önlemleri almış olduk. Bu proje yalnızca iki şehri birbirine bağlayan bir yol değil, aynı zamanda dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği taşımaktadır. Açıkça ifade etmeliyim ki bu dağın içinde ülkemizde karşılaşılabilecek en zor ve en zayıf zemin yapılarından biriyle karşı karşıyayız. Bu nedenle coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göçük risklerini bertaraf etmek için her bir santimi, sıradan bir tünel değil sanki yüzyıllardır ayakta duran bir tarihi eseri işler gibi olağanüstü dikkatle, büyük bir özen ve titizlikle ilerletiyoruz. Bu tüneldeki en büyük zorluklardan biri yoğun yeraltı suyu baskısıdır. Zeminde çok fazla miktarda bu bulunmakta. Bu nedenle projede kuyular açarak suyu yeryüzüne çıkararak deşarj ediyoruz. En yoğun zamanlarda saniyede 206 litre su tahliyesi yapıyoruz. Bunu daha iyi anlamak için benzetme yaparsak saniyede 206 litre su, 15 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde bir yüzme havuzunu yalnızca 15 dakikada doldurabilecek kadar güçlü bir su akışı demektir. Bir başka yaklaşımla 70 bir nüfuslu bir şehir, ilçe, yerleşimin su ihtiyacını karşılayabilecek bir sudan bahsediyoruz. Belki hedeflediğimiz bazı noktalarda bu zorlu zeminden kaynaklı gecikmeler yaşadık ama mesele hız değil, ülkemize onlarca yıl hizmet edecek bir eseri doğru şekilde çalışanlarımızın da can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yürütmeye gayret ediyoruz." Uraloğu, projeyi, en sağlam ve kalıcı şekilde tamamlayacaklarını anlatarak, "Bu dağ güçlüdür, suyu yoğundur, zemini zorludur ama mühendisliğimiz de bir o kadar güçlüdür. Azmimiz, milletimize olan sorumluluğumuz hepsinden çok daha güçlüdür. Bu dev eseri en güvenli şekilde tamamlayacak, Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan bu hattı milletimizin hizmetine sunacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Erzurum-İspir-Rize Devlet Yolu ve Kırık Tünelimizin açılışını gerçekleştirdiğimizde, Erzurum ve Rize adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürmüş olacağız" diyen Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurum, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip transit ticaret yolu üzerinde önemli bir sanayi ve ticaret merkezimizdir. İnşallah daha da gelişecektir. Bu nedenle Erzurum'un ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve projelerimizi bütün ekibimizle beraber yakinen takip ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 23 yılda Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına tam olarak 126 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında bölünmüş yol uzunluğumuz 49 kilometreydi bugün 624 kilometreye çıkardık. Yine 40 kilometre olan Bütümlü sıcak karışım kaplama yani sıcak asfalt uzunluğumuzu 629 kilometreye çıkardır. Erzurum ve Rize'nin yıllarca sabırsızlıkla beklediği Ovit Tüneli'ni 14 bin 300 metredir yine onu bitirerek hayata geçirdik. Pirinkayalar Tüneli'ni de açarak dar ve keskin 22 virajın yer aldığı, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar Geçişi'ni artık konfor güven ve güvenli bir ulaşımla kat ederek sürücülerimize güvenli ve keyifli bir ulaşım imkanı sağlamış olduk.

Horasan-Karakurt Yolu, Aksukapı Köprülü Kavşağı, Çobandede-Hınıs-Varto, Erzurum-Çat-Karlıova, Erzurum-Tekman Yolları gibi önemli projeleri de tamamladık. Kop Dağı Tüneli geçişini de kapsayan Trabzon-Aşkale Yolu, Çirişli Tüneli ve bağlantı yolları, Erzurum Kuzey Çevre Yolu üst yapı onarımı, Dallıkavak Tüneli, Pasinler Şehir geçişinin sıcak asfalt yapılması gibi 12 önemli karayolu projemizin de yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Erzurum'un tüm demiryolu ağını da yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. 2018 yılında Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'ni açarak Erzurum sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine güç katmaya devam ediyoruz. Erzurum'u hızlı tren ile tanıştıracak 379 kilometre uzunluğundaki Erzincan-Erzurum-Kars Sınır Kapısı Hızlı Tren Hattı etüt proje çalışmalarımızı bitirme safhasına getirdik. Proje çalışmalarını inşallah 2026 yılı içerisinde bitirerek tamamlamış olacağız. 2005 yılında Erzurum'a yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli modern bir havalimanını da inşa etmiştik. 2002 yılında sadece 105 bin olan yolcu sayısı, geçen sene 1 milyon 180 bin olarak gerçekleşti. İnşallah bu sene onun da üzerine çıkacağız. Erzurumlu vatandaşlarımızın özellikle kış şartlarında havalimanına inemeyen uçaklar nedeniyle yıllarca yaşadıkları mağduriyeti de ortadan kaldırdık. En yoğun sisli havalarda dahi uçakların iniş yapabilmesini sağlayan özel aydınlatma sistemi CAT-3 sistemini de Erzurum'da tesis ettik. Böylece artık Erzurum'a kolay kolay inemeyen uçak olmayacak. Ben bu örnekleri arttırabilirim. Kimsenin şüphesi olmasın ki Erzurum'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve Erzurum'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımızı hız kesmeden birbiri ardına hayata geçirmeye devam edeceğiz."