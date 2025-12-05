Bakan Uraloğlu'ndan Dallıkavak Tüneli müjdesi: "2026'nın ilk yarısında hizmete açmış olacağız"

Bakan Uraloğlu, Erzurum-Rize arasındaki Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan Erzurum ile ilçesi İspir arasındaki Dallıkavak Tünelini ziyaret etti. Tünel girişinde yetkililerden brifing alan Uraloğlu, kendi kullandığı araçla tünel içinde incelemede bulundu. Uraloğlu, inceleme sonrası gazetecilere, Erzurum ziyaretleri kapsamında Kırık Tüneli'ni ziyaret ettiğini, çalışmalarla ilgili bilgi aldığını hatırlattı. Dönüş güzergahında Dallıkavak Tüneli'ni incelediğini bildiren Uraloğlu, "Dallıkavak geçişini baypas eden en kritik kesimi baypas eden Dallıkavak Tünelini heyetimizle birlikte inceledik. 3 bin 105 metre uzunluğunda Dallıkavak geçişini baypas eden hem trafik güvenliğini sağlamış olacak hem de kar buz mücadelesinde kış şartlarında işimizi kolaylaştırmış olacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tünelin içerisinden geçtiklerini anlatarak, şunları dile getirdi: "Aşağı yukarı kazı ve destekleme işleri bitti. Nihai beton kaplaması az bir eksiğimiz kaldı. Kış şartları şu anda müsaade ediyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir problemimizin kalmadığını söyleyebiliriz. Hedefimiz bu senenin sonu açmaktı ancak tünelde bazen öngörmediğimiz gelişmeler olabiliyor. Ummadığımız bir zeminle karşılaştığımız için küçük bir göçük oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ama bizi birazcık daha ileriye attı. İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız. Zaten yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tünelini de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok bir engel kalmamış olacak ve burayı 196 kilometreyle Erzurum'u en kısa yol olan Ovit geçişiyle, Kırık geçişiyle, Dallıkavak geçişiyle inşallah Karadeniz'e, Rize'ye, Trabzon'a bağlamış olacağız." Ziyarette, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar da bulundu.