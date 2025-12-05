CHP’li Belediyede skandal gece! Çıkışı verilen geçici personellere ‘dansözlü eğlence’

CHP'li Köyceğiz Belediyesi, 9 aylık geçici personellere sezon sonunda verilen çıkışların ardından belediye tesislerinde düzenlediği eğlence gecesiyle tartışma yarattı. Belediyeye ait mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte, personellere teşekkür yemeği verildi, geceye ise dansözlü eğlence damga vurdu.

Kamu kaynağıyla işletilen belediye tesislerinde gecenin "vur patlasın çal oynasın" havasında geçmesi, özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, belediyelerin ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde böyle bir organizasyon düzenlemesini eleştirirken, etkinliğin içeriği de "kamu kurumuna yakışmayan görüntüler" olarak yorumlandı.

Söz konusu eğlence programının geçici personellere "yaz sezonu boyunca gösterdikleri emek için teşekkür" amacıyla düzenlendiği öğrenildi.