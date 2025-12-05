Dağları aşan proje

Bitlis'i Siirt, Batman ve Diyarbakır'a bağlayan ve yıllardır sürücülerin korkulu rüyası haline gelen 52 kilometrelik zorlu güzergâh, tamamlanan dev yatırımla baştan sona dönüştü.

Dağların eteklerinde, uçurum kenarlarında ilerleyen dar ve riskli yol; 1563 metre uzunluğunda betonarme köprüler, 900 metrelik Bitlis Çayı Viyadüğü ve toplam 3 bin 476 metreyi bulan beş tünelle modern bir otoyol standardına kavuştu.

Üçü çift tüp, ikisi tek tüp tüneller bölgenin coğrafi risklerini ortadan kaldırarak hem kış aylarında yaşanan kapanmaları hem de virajlı, buzlanmaya açık tehlikeli noktaları büyük ölçüde elimine etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje, yalnızca Bitlis için değil, İran'dan gelen yük trafiğinden Suriye sınır hattına kadar geniş bir bölge için kritik bir nefes kanalı oluşturdu.

Kışın karla kaplanan yollar nedeniyle 8 saate kadar süren seyahat süresi, dev projeyle güvenli sürüş hattında 3-3.5 saate kadar indi. Geçen ay ulaşıma açılan yol, sürücüler için büyük konfor sağlamış oldu.