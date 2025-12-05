Dendias’ın Haddini aşan açıklamalarına MSB’den yanıt: Gerçeklerden kopuk, hayalci

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) dün düzenlenen haftalık basın toplantısında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları da gündeme geldi. Bakanlık, konuya ilişkin sorulara şu karşılığı verdi:

Komşumuz Yunanistan'ın askeri faaliyetleri dahil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dahil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir.

Beklentimiz, Yunanistan'ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunan yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır.

TSK, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye'yi hedef alan girişimlerin geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını hatırlatıyoruz." Toplantıda, Karadeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırılar ve bölgedeki son duruma ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

Her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz'deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir.

Bununla birlikte gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir, keşif ve gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.

728 KM TÜNEL İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk şunları söyledi: "Menbiç'te imha edilen 3 kilometre tünelle birlikte Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 kilometre oldu. Hafta boyunca 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 257 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne yakalananların sayısı 9 bin 256 oldu."