Emlak vergisinde fahiş artışa ‘dur’ denildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile mağduriyetlere neden olan fahiş emlak vergisi artışlarına 'dur' denildi Emlak vergisine esas rayiç bedel, iki kat artışla sınırlandırıldı. 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Meclis'te dün kabul edilen, vergiye ilişkin değişiklerin yer aldığı yasaya AK Parti ve CHP'nin ortak önergeleriyle rayiç bedelle ilgili düzenlemeler eklendi. Kamuoyunda uzun süredir beklenen değişiklik şöyle:

YENİDEN DEĞERLEME RAKAMI KADAR: Arsa veya bina değerleri Vergi Usul Kanuna göre takdir komisyonlarınca 4 yılda bir belirlenen ve takdirin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan itibaren uygulanacak olan arsa ve arazi birim değerinin, bir önceki yıl değerlerinin aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması ile hesaplanacak. Mevcut sistemde rakam yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak belirleniyordu.

İKİ KATI GEÇEMEYECEK: Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici madde kapsamında, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak, 2026 yılında hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri de buna göre hesaplanacak.

BU DEĞERLER DİKKATE ALINACAK: Emlak vergi değeri, asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülerde de bu değerler dikkate alınacak.

ADALET SAĞLANDI: Önergenin gerekçesinde, "Bir taraftan belediyelerin öz gelirleri olan emlak vergi gelirlerinde, yıllar içinde Kanun gereği vergi değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artması nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı telafi edilmekte, diğer taraftan mükellefler arasında eşitlik ve toplumsal adaletin sağlanması temin edilmektedir" ifadesine yer verildi.