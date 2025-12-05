Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız

Dünya Engelliler Günü kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması" düzenlendi. AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erdoğan, 2002'de kamuda sadece 5 bin engelli memur istihdam edildiğini bugün ise bu sayının, 15 kattan fazla artışla 83 bine ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Birinci Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızla, hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan 2'nci Eylem Planımızın hazırlıklarına başlandı; detaylarını yakında kamuoyumuzla paylaşacağız" diye konuştu. Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

ENGELSİZ BİR TÜRKİYE İDEALİNİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRDİK: 2002'de, milletin emanetini devraldığımızda, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı oldukça sınırlıydı. Eğitimde, istihdamda, erişilebilirlikte çok ciddi sıkıntılar, büyük eksiklikler vardı. Engelli bireylerin haklarını güvence altına alan çağdaş bir sistem, ne yazık ki kurulmamıştı. Biz, bu tabloyu elimizin tersiyle ittik, bu düzene itiraz ettik ve hiçbir surette kabul etmedik. Sistemi adeta yeni baştan inşa ederek "Engelsiz Bir Türkiye" idealini hayal mahsulü olmaktan çıkarıp devlet politikası haline getirdik.

SOSYAL DESTEKLER TAM BİR DEVRİM: Sosyal destekler alanında ise tam bir devrim gerçekleştirdik. Sosyal yardımları ve destek hizmetlerini insan onurunu esas alan bir bakış açısıyla geliştirdik. Bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımızın aileleriyle ve kendi sosyal ortamlarında hayatlarını sürdürmesi, bir başka önceliğimizdir. 2002'de yalnızca 5 bin kişi evde bakım yardımından faydalanırken; aylık 11 bin 702 lira ödeme yaptığımız bu destekten, bugün yaklaşık 520 bin vatandaşımız yararlanıyor. Ülkemizin dört bir yanında sayısı 143'e ulaşan gündüzlü bakım merkezlerimizde, engelli bireylerin aktif olarak yer aldığı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler icra ediyoruz. 106'sı Aile Bakanlığı'mıza bağlı, 331'i özel sektöre ait toplam 437 bakım merkezinde, 40 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı merkezlerdeki hizmetleri ücretsiz verirken; özel merkezlerde kalan vatandaşlarımızın yüzde 94.4'ünün ödemelerini devlet olarak biz üstleniyoruz.

ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ MERKEZLERİNDE: Ankara, Bursa, Kahramanmaraş ve Mersin'de devreye aldığımız erken çocukluk gelişimi merkezlerinde, bu yavrularımızın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini bütüncül bir şekilde sağlıyoruz. Bu uygulamayı inşallah 81 ilimize yaygınlaştıracağız.

İKİNCİ EYLEM PLANI HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI: 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile, engelli politikalarımızı bütüncül bir stratejiye dönüştürmüş; eğitimden istihdama, teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. Birinci Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızla, bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan 2'nci Eylem Planımızın hazırlıklarına başlandı; detaylarını yakında kamuoyumuzla paylaşacağız.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI ENGELSİZ TÜRKİYE YÜZYILI YAPACAĞIZ: Sizler; bu ülkenin eşit, güçlü ve onurlu vatandaşlarısınız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, sizlere en yüksek standartlarda hizmet sunmak, sorunlarınızı çözüme ulaştırmak, bizim boynumuzun borcudur. Zira, devlet, bunun için vardır; biz bunun için bu makamlarda bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerle birlikte "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" yapacağız.

ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTIK

2005'te Engelliler Hakkında Kanun'u yürürlüğe koyarak bu alanda yeni bir dönem başlattık.

2009'da, ilk imzacılarından biri olduğumuz Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi onaylayarak uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk.

2010'da yaptığımız Anayasa değişikliğiyle engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık.

2013'te başlattığımız Ücretsiz Seyahat Uygulaması ile şehir içi kara, deniz ve demiryolu ulaşımını, yaşlı ve engellilerimiz için ücretsiz hale getirdik.

Son 10 yılda, 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız Yüksek Hızlı Tren ve ana hat trenlerimizden hiçbir ücret ödemeden istifade etti.

83 BİNE YAKIN ENGELLİ MEMUR İSTİHDAM EDİLİYOR

Engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımının en güçlü araçlarından biri, kuşkusuz, istihdamdır. 2002'de kamuda sadece 5 bin engelli memur istihdam ediliyordu; bugün bu sayı, 15 kattan fazla artışla, 83 bine yaklaştı.

