İBB yolsuzluk iddianamesinde Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında 'tutukluluklarına devam' kararı
Son dakika haberleri... Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabul edilmişti. Mahkeme, ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı. Ekrem İmamoğlu dahil 105 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Son dakika haberleri... Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabul edilmişti. Mahkeme, ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı. Ekrem İmamoğlu dahil 105 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...