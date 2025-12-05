Kadınların önündeki engelleri teker teker kaldırdık

TBMM'DE düzenlenen Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yıldönümü Programı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının sözü, emeği ve iradesi olmadan, devletin gücünün tam anlamıyla tecelli ettirilemeyeceğini söyledi. Son 23 yılda, kadının güçlenmesi alanında devrim niteliğinde reformlara imza atıldığını belirten Göktaş, "Anayasa değişikliği ile 'pozitif ayrımcılık' ilkesini hukuk sistemimize yerleştirerek, kadınların hak ve fırsat eşitliğini devlet güvencesine aldık. Hayata geçirdiğimiz politikalarla kadın milletvekili oranı 2002'de yüzde 4.4 iken, bu oran yüzde 19.8'e yükseldi. Bunun yanı sıra kadın işgücüne katılım oranı yüzde 27.9'dan yüzde 36.5'e, istihdam oranı yüzde 25.3'ten yüzde 32.4'e çıktı" diye konuştu.