Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU'da alınan yaklaşık 11 milyon TL değerindeki araçların satın alındıktan bir yıl sonra işlevsiz hale gelerek çürümeye terk edildiğini belirtti. Atmaca, araçların özellikle Kemeraltı bölgesinde acil müdahalede kullanılamadığını, yüksek basınçlı su makarası nedeniyle dar sokaklarda manevra yapamadığını belirtti. Araçlardan sadece biri modernize edilip tekrar hizmete alınırken, diğer üç aracın Karabağlar'daki bakım tesisinde bekletildiği ifade edildi.

İŞÇİLER ETKİLENDİ

Atmaca, İZSU'nun araç ve iş makinesi tamir-bakım işlerini kendi atölyesinde yapmak yerine ihale yoluyla dışarıya yaptırdığını, bunun personel fazlalığı algısı yaratarak işçiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu öne sürdü. Hizmet alımı yöntemiyle yapılan taşeron işçi alımlarının da kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına katkı sağladığını vurguladı. Atmaca, 2023'te kanal kombine araçlarına yaklaşık 45 milyon TL harcandığını belirterek, bu kaynakla çok sayıda aracın alınabileceğini kaydetti. "Kamu malları ile kaynakların etkin kullanılması yerine milyonlarca lira heba ediliyor" diyen Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a kötü yönetim ve işçi kıyımına son verilmesi çağrısında bulundu.