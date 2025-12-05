Oscar ödüllü Filistin’li yönetmen Basel Adra Sabah.com.tr’ye konuştu; Film değil, İsrail'e karşı direniş

Oscar ödüllü No Other Land filminin Filistinli yönetmeni Basel Adra, Türkiye’ye geldi. Sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. İsrail kontrol noktalarında yaşadığı engelleme nedeniyle ülkeye güçlükle ulaşabildiğini söyleyen Adra, “Bu yaşadıklarımız istisna değil, hayatımızın her saniyesi İsrail tarafından kontrol ediliyor” dedi.

"BİNLERCE KİŞİ GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLDİK" Türkiye'ye gelmek için yola çıktığında İsrail kontrol noktalarında saatlerce bekletildiğini anlatan yönetmen, yaşananları şöyle aktardı: "Salı günü Ürdün'e geçmek için yola çıktık ama sınır kapısına varır varmaz İsrail işgal güçleri geçişi kapattı. Ben ve meslektaşım binlerce kişiyle birlikte sabah 6'dan öğleden sonra 3'e kadar güneş altında bekletildik. Bir gün ve geceyi sınırda geçirmek zorunda kaldık." Adra, bunun Filistinlilerin günlük hayatının sıradan bir parçası olduğunu vurguladı: "İsrail ne zaman çıkabileceğimizi, ne zaman dönebileceğimizi… Hatta şehirlerimiz ve köylerimiz arasında ne zaman hareket edeceğimizi bile belirliyor."