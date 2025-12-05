PKK’nın bütün bileşenleri feshedilmeli

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin, İmralı'da yaptığı görüşmenin tutanakları açıklandı. Verdiği bütün sözlerin arkasında olduğunu belirten Abdullah Öcalan, "PKK'nın tüm bileşenleri ile birlikte silah bırakıp feshedilmesi" gerektiğini söyledi. Öcalan, "federasyon, ayrı devlet, özerklik" gibi talebi olmadığının altını çizdi. Komisyonun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılan 19'uncu toplantısının ilk bölümünde, bugüne yapılan çalışmalarla hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin üyelerin değerlendirmeleri yer aldı. İkinci bölümünde ise 24 Kasım'da gerçekleşen görüşmenin 16 sayfalık tutanağının 5 sayfalık özeti okundu. TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt tarafından okunan tutanak özeti şöyle:

Öcalan, öncelikle yüzyıllık Türk-Kürt ilişki sistematiğine Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri ile büyük katkı sağladığını, kendisinin Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret sergilediğini ve kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, yine bu süreçte gösterdiği cesaret için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve teşekkürlerini beyan etti.

Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkânlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etti.

Öcalan silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini, 27 Şubat'ta yapmış olduğu çağrı çerçevesinde bütün yapıların, PKK'nın tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahlarını bırakmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını, halkın bu gelişmeyi takip ettiğini, kendisinin Suriye ve Irak'ta da etkili olduğunu ifade etmiştir.

Somut adımlar konusunda bir direnç bulunduğunu çünkü örgütün merkezini Kandil'den Suriye sahasına taşımasının sorunu çözmediği ifade edilmesi üzerine, kendisinin (Abdullah Öcalan) örgütün lideri olarak her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini, bu adımlar gerçekleştiğinde yeni bir iklimin oluşacağını ifade etmiştir. Öcalan ayrıca, "Bu soruyu defaatle sordunuz" diyerek, sözlerinin arkasında olduğunu, sürecin başarıya ulaşması için tüm gayretini ortaya koyduğunu, imkânlar ölçüsünde de gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

27 Şubat çağrısında ayrı devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler olmadığının hatırlatılması üzerine Öcalan, "Evet öyle" diyerek onayladı.

"Ferhat Abdi Şahin'i (Mazlum Abdi) tanıyor musunuz, talimatınızı dinler mi?" sorusuna cevap olarak Öcalan, kendisine yakın kişilerden biri olduğunu, kendisine bağlı olduğunu söyledi.

KAMU VİCDANINI İNCİTMEYECEK CEZA İNDİRİMİ

KOMİSYON toplantısında AK Parti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporlarının 9 bölümden oluştuğunu belirterek "Örgütün terör faaliyetlerine bulaşmış kişilerin içeride olanlarına ve halihazırda dışarıda yaşamını devam ettirenlere, silahların teslim edilmesi ve örgütün kendi varlığına son vermesi sebebiyle kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimleri düşünülebilir" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da 116 sayfalık rapor hazırladıklarını belirterek, sürecin başarıya ulaşmasıyla ülkenin prangalarından kurtulacağını söyledi