SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar
6 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli bakanlık ve kurumlara ilişkin yeni atama kararları duyuruldu.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı. Boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine İsmail Aydın atandı.
Bakanlık bünyesinde açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker getirildi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA ÜST DÜZEY ATAMALAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda birden fazla üst düzey göreve atama yapıldı.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görevine Halil İbrahim Azal atandı. Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş atandı.
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel atandı.
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay atandı.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına ise Mehmet Koca getirildi.
KURUM VE KURULUŞLARDA YENİ İSİMLER
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Avluk getirildi.
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Karabörklü atandı.