Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;
AHaber CANLI YAYIN
Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır. İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.