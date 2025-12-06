Çıplak maaşa, çıplak ayaklı protesto

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Kasada para olmadığı için" belediye şirketlerindeki 33 bin işçinin ek ödemelerini kesme kararı alınca kent karıştı. İşçiler, önümüzdeki hafta boyunca, "Çıplak maaşı, çıplak ayaklı yürüyüş" ile protesto edecek Sayıştay'ın '7 yılda 10 milyar zarar etti' dediği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler batma noktasına geldi. İşveren ile sendika arasında önceki gün yapılan toplantıda belediye bürokratları her ay maaşlarla birlikte ödenen yemek yardımı, sorumluluk zammı, iş riski primi gibi kalemlerin kasım ayı maaşına yansıtılmayacağını bildirdi. Kesintiye gerekçe olarak da kasada para olmaması gösterildi. Belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık 33 bin işçiye, kasım ayı için sadece çıplak maaş yatırılacak olması bomba etkisi yarattı.

EYLEM KARARI ALDILAR

İZBB ve belediyeye bağlı İzenerji, İzelman, İzfaş ve Egeşehir şirketlerinde örgütlü Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerin yöneticilerinin yaptığı toplantı sonrası alınan eylem kararlarını Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül açıkladı. İşverenle defalarca görüşme yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyleyen Gül, "İkramiye, gıda kartı, mesai ücretleri, geriye dönük TİS alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız da ödenmedi. Bu kabul edilemez tablo karşısında süreci eylemlilikle sürdürmekten başka çare kalmadı. Bu nedenlerle bir eylem takvimi belirledik. 8 Aralık Pazartesi saat 08.30'da sendika binamız önünde toplanarak Fuar Basmane Kapısı'na yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bizlere reva görülen 'çıplak ücret' uygulamasına karşı 'çıplak ayak yürüyüşü' ile cevap vereceğiz. 9 Aralık Salı günü Fuar Basmane Kapısı'nda çadır kuracağız. Eylemler, haklarımızı alana dek sürecek" dedi.