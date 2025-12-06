Çirkin iftiraya 5’er yıl hapis

Balıkesir'in önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz hakkında, eşini aldattığı ve gayrimeşru çocuğu olduğuna dair iftira atan sosyal medya kullanıcısı K.Y., L.M. ve B.K. "nitelikli iftira ve hakaret"ten 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. "SİYASİ SUİKAST"

Yücel Yılmaz kararın ardından, "Yerel seçime 2 ay kala büyükşehir belediye başkanlığı dönemimde ailemi ve değerlerimi hedef alan, hiçbir somut delile dayanmayan iddialar; bağımsız yargı tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenmiş ve tamamen iftira niteliğinde olduğu açıkça ortaya konmuştur. Verilen hapis cezaları ve karşı tarafın mahkûmiyeti, bu sürecin baştan sona kurgulanmış, sadece siyasi amaçla üretilmiş, karakter suikastı niteliğinde olduğunu tartışmasız şekilde ortaya koymuştur" dedi.