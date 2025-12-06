Dijital teknolojiler sömürgeleştirme amacına dönüştü

5. İstanbul Eğitim Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde bir konuşma yapan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, eğitimde iyileşmenin dekolonizasyon ile mümkün olabileceğini kaydetti. Albayrak, bilginin dekolonizasyonunu sadece akademik bir çalışma alanı olarak görmediğini belirterek, şunları söyledi: "Aynı zamanda modernitenin kıskacında sıkışan dünyamız ve kimliklerimiz için bir iyileştirme aracı olarak teklif etmek istiyorum. Bunu rövanşist, anti-batıcı bir üslupla da yapmıyorum çünkü hiçbirimiz modern dünyanın kazanımlarıyla ilgili bir mesele yaşamıyoruz ancak hepimiz bir ifade alanı arıyoruz." Bu dönemde bilginin teknoloji aracılığıyla yayıldığında değinen Albayrak, "Bu durumun bize yeni fırsatlar sunduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni fırsatlarla beraber yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini görmek zorundayız" dedi. Albayrak, dijital teknolojilerin yeni bir sömürgeleştirme amacına dönüştüğünü anlatarak, "Sömürgecilik artık gemilerle yapılmıyor, araziler işgal edilmiyor, algoritmalarla yapılıyor. Hedeflenen bizlerin, sizlerin verileri ve dikkat sürelerimiz. Aramızda eğitimciler var, öğrencilerin dikkat sürelerinin ne kadar kısaldığını, tartışma konularının ne kadar çoraklaştığını görüyorsunuzdur" şeklinde konuştu.