Hak ve adalet mücadelesinde daima kadınların yanındayım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi"nde konuştu:

Zirvemizde, "Kadın Dostu ve Yükselen Şehirler" teması altında önemli meseleler masaya yatırılacak. Şurası kesin ki tüm dünyada kadın odaklı şehircilik politikalarına duyulan ihtiyaç her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir. Kadınlar eskiden olduğu gibi hem aileyi çekip çevirmeye çalışırken hem de çalışma hayatının zorluklarını ve sıkıntılarını omuzlamak zorunda kalıyor. Aynı şekilde savaşların, çatışmaların, ekonomik krizlerin, sosyal ve siyasal huzursuzlukların yükünü herkesten fazla kadınlar çekiyor.

Dolayısıyla değişimin, teknolojinin, aşırı ve sağlıksız kentleşmenin getirdiği sorunlarla üç boyutlu şehircilik tasarımını konuştuğumuz bir dönemde tertiplenen bu zirveyi çok ama çok isabetli buluyorum. Zirvenin ufuk açıcı tartışmalara ve somut sonuçlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum.

İdeal ve adil bir toplumsal hayat ancak kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla mümkündür. Toplum hayatında olduğu gibi şehir ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Çünkü her şehir, insanların topluluk hâlinde yaşadığı her yerleşim birimi; aynı zamanda o insanların evi, yuvası, esenlik kaynağıdır. Kadının olduğu yerde barış olur. Kadının olduğu yerde birlik olur. Kadının olduğu yerde dirlik olur. Kadın elinin değdiği yerde huzur ve güzellik olur. Kadının güçlü olduğu yerde gelişme olur, ilerleme olur, inşa olur.

Başta eşim ve çocuklarım olmak üzere, her biri şükür vesilesi olan, ekmek gibi, su gibi aziz olan bütün hanımlara, bütün hanım kardeşlerime; ülkemize, milletimize ve hareketimize emek veren eşsiz kadınlara şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, kadın hakları konusunda kelimenin tam manasıyla altın yıllarını bizim dönemimizde yaşamıştır. Yıllarca bu meselenin edebiyatını yapanlar hiçbir adım atmazken, biz hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta, kamuda, ticarette ve en önemlisi siyasette hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun bir gayret içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bunu son 23 yılın rakamlarına göz attığınızda zaten görüyorsunuz. Göreve geldiğimizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27.9'du. 2025 Eylül ayı itibarıyla bu rakam yüzde 35.7'ye yükseldi. Mahkeme kapılarından ayrılmayan muhalefete, kadın hakları meselesini marjinal ideolojilerine paravan yapan çeşitli yapılara rağmen başardık. Bu mücadeleyi sonuna kadar sizlerle birlikte sürdüreceğiz. Daha güzel seviyelere yine birlikte geleceğiz. AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizin, hak ve adalet mücadelenizde daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum.

KADIN HAKLARI CELLATLARI SİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Kadınlarımız ayrımcılığa uğradı, başörtüleri dolayısıyla seçilemedi, üniversitede ikna odalarına alındı. Başörtüsü yasağı için AYM kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? Medyada, sosyal medyada, iş dünyasında, siyasette, bürokraside varlığını halen devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz? Hiçbir zaman unutmayacağız. İdeal ve adil toplumsal hayat, kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla mümkündür. Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta, kamuda, ticarette, en önemlisi siyasette hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz.

BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKÂYESİ...

Zirvenin katılımcıları tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan için hoparlörlerden "Ah bu hayat çekilmez" şarkısı yükseldi. Salondaki kadınlar şarkıya alkışlarla eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını tamamlamasının ardından ise "Bizimkisi bir aşk hikâyesi" şarkısı çalındı ve tüm salon şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN EFE HEDİYESİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Başkan Erdoğan'a efe kıyafeti hediye etti.