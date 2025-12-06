Kendi maçlarına bahis oynadılar

"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de olduğu 46 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Zorbay Küçük gibi tanınmış isimler bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen operasyonlar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi. Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı. Açıklamada başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ

Ayrıca, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı Murat Sancak ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi. Hukukçu Anıl Dinçer, "Bir futbolcu ya bahis oynar ya da müsabaka sonucunu etkiler. Bahis oynarsa sportif ceza alır. Bu ceza ise 3 ile 12 ay arasında değişir. Müsabaka sonucunu etkilerse orada hapis cezası devreye giriyor. Yani burada temel konu şu: Kendi müsabakasında oynayınca ciddi bir şüphe ortaya çıkar. Bu soruşturmanın sonucunda, müsabakayı manipüle etmiş mi, etmemiş mi konu o" dedi.

5 ŞÜPHELİ YURTDIŞINDA

Operasyonlar kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurtdışında olduğu belirtilirken 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivasspor)

Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepe Spor)

Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)

Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)

Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

Yücel Gürol – Futbolcu (Adana Demirspor)

Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor konusu

Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor konusu

Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor– Ankaraspor konusu

Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor konusu

Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor konusu

Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

Murat Sancak – Eski Adana Demirspor Başkanı

Metin Korkmaz – Adana Demirspor Başkanvekili

Emrah Çelik – Altay Spor Kulübü yöneticisi

Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi