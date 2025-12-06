Manavgat Belediyesi’nde 3 tutuklama daha

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, hafta içinde, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçunu işledikleri tespit edilen yeni şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Önceki gün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken 30 kişinin de bilgisine başvuruldu. Gözaltındaki şüphelilerden 7'si önceki gün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Şükrü Sözen döneminin Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür Müdürü Halis Akkaya, Zabıta Müdürü Turgay Şalgam ile mevcut Manavgat Belediyesi Kültür Müdür Vekili Gülcan Bulut tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.