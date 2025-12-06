Payco’ya kara para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldı Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile MASAK raporu düzenlendi. Her iki kurumun yasadışı bahis ve yasadışı foreks/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.

ÖRGÜTLÜ BİR YAPILANMA

Elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi.