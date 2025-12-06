Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut porjesine başvuru 5 milyon 440 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın merkez Emek Mahallesi'nde inşaatı devam eden Emek-Aksaray 3'üncü Etap Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Hatay tarih boyunca nice fırtınalara göğüs gerdi ve her seferinde tekrar daha güçlü şekilde ayağa kalktı. 6 Şubat depremlerinden sonra da devlet-millet el ele vererek yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, Hatay asrın inşasının adeta kalbi olmuştur." dedi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İNŞA SEFERBERLİĞİ

Depremin ilk anından itibaren, Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği yürütüyoruz. Hamdolsun, ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde bugün, 11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci konutu, hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşamıştık.

HATAY'DA 98 BİN KONUTUMUZU TESLİM ETTİK

"Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin konutumuzu teslim ettik. Hatay Kumlu'da, Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurduk. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahallede yalayan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evi inşa ettik. Bununla beraber yine Antakya Dikmece'de 5 milyon metrekarelik alanda kurulu olan, deprem bölgesinin en büyük 3'üncü şantiyesinde, 14 bin 500 konutumuzun yapımında da sona yaklaşıyoruz. Bu ay sonunda Hatay'da, 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş, buradaki sözlerimizi tamamen yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son anahtar teslim törenimizi büyük bir gurur ve huzurla yapacağız."

453 BİN KONUTUN ÇOK FAZLASINI SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ

"Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzun çok daha fazlasını sahiplerine kavuşturacağız. Bu rakamlar mimarından mühendisine, işçisinden emekçisine kadar uzanan insanüstü bir gayretin sonucudur. Fakat biz bu başarıyı sadece konutlarla sınırlı tutmuyor; sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da aynı hızla ilerliyoruz. 11 ilimizi, meydanları, camileri, okulları, bahçeleri ve parklarıyla bütüncül, stratejik ve tarihe vefalı bir şehircilik vizyonuyla geleceğe taşıyoruz." dedi.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU SAYISI 5 MİLYON 440 BİNE ULAŞTI

Sadece deprem bölgesindeki hedeflerini gerçekleştirmekle yetinmediklerini belirten Bakan Kurum, "Çünkü bizim milletimize olan sevdamız da, bu sevdanın gereği olan hizmetlerimiz de bitmez. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Yüzyılın Konut Projesi ile 500 Bin Sosyal Konut Projemizi hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, devletine, hükümetine, liderine güvendi ve 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERE AYRICALIK

"Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay'ımıza da Merkez, Antakya ve Defne'de 6 bin 800, Hassa'da 1500, İskenderun'da 1354, Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere 15 ilçemizde tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız. İnşallah sosyal konutlarımızla da Hatay'ımızda ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza huzurlu yuvalar kazandıracağız. 6 Şubat sabahı gördüğümüz Hatay ve şimdi geldiğimiz Hatay'a baktığımızda, bize bugünleri gösteren Allah'a şükrediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti, tarih boyunca görmediği bir felaketin yaralarını en kısa sürede sarmış, bunu da milletiyle el ele vererek başarmıştır.

ARTIK BÜTÜN DÜNYA GERÇEĞİ GÖRDÜ

"Artık tüm dünya, şu gerçeği görmüş ve kabul etmiştir. Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır. Bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır. Ben, kalbi deprem bölgesiyle atan herkesin, bu millete karşı sorumluluk hissi taşıyan tüm kalplerin, bu gurur tablosuna ve mutluluğa ortak olmasını rica ediyorum. Ve 11 ilimiz, Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu en güzel şekilde temsil eden, iklim dostu ve dirençli şehirler olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecek. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aşkla, azimle, kararlılıkla her şehrimize, ülkemizin dört bir yanına ve güzel milletimize hizmet etmeye, durmadan, yorulmadan devam edeceğiz." diye konuştu.