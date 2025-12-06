Ünlü spikerlere uyuşturucu gözaltısı

Televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Temiz eller' uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon düzenlenmişti. İkinci operasyon ise dün gerçekleştirildi.

Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet hakkında "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan gözaltı kararı verildi. Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, İstanbul'da Jandarma Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hande Sarıoğlu ise Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Spikerlerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.