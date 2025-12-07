AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’ten önemli mesajlar: Türkiye 10 yılda 3 önemli stratejik kazanım elde etti!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş AHaber yayınına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Büyükgümüş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN SİYASET YAPIYORUZ"

Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı hedef setimiz var. Biz, büyük ve güçlü Türkiye için siyaset yapıyoruz. Bugün Türkiye'de siyaset ekseni şuraya oturdu: Büyük güçlü Türkiye idealinde olanlar var, bir de Türkiye Avrupa'nın kenarında iddiasız şekilde devam etsin diyenler var... "

Ahmet Büyükgümüş, son 10 yılda Türkiye'nin 3 önemli stratejik kazanım elde ettiğine vurgu yaptı:

Malazgirt ruhunu diri tuttuk Milli Savunma Sanayi alanında geldiğimiz başarı... 15 Temmuz'dan sonra dünyaya 'biz artık terörü kaynağında yok edeceğiz' mesajı verildi

Büyükgümüş şu ifadeleri kullandı:

"50 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK EKONOMİMİZLE BULUŞACAK"

Türkiye, 40 yılda teröre 2 trilyon dolarlık bir kaynağını kaybetmiş durumdaydı. 10 sene önce yer altı zenginlikleri çıkartabilecek çalışmalar yapabilir miydik? Bugün petrol ihtiyacımız yüzde 10'u oradan çıkıyor. Bu kapasiteye ulaştığımızda, her yıl 50 milyar dolarlık bir kaynağın ekonomimizle buluşacağını düşünüyorum.