Bağımlılığa karşı kalpleri beslemeliyiz

Ankara'da bir otelde "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi" düzenlendi. Programda Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da birer konuşma yaparken, bağımlılıkla mücadeleyi kazanmış Deniz Rahimoğlu ise mücadele hikâyesini anlattı.

BM TEMSİLCİLERİ KATILDI

Zirvede, farklı STK'lardan temsilciler, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yımaz'ın katıldığı zirveye Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tebrik telgrafı yolladı. İşte Erdoğan'ın programda okunan mesajı:

Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir. Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir. Programın düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.