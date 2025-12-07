Bahiste sorgu vakti

27'si futbolcu 46 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği "Futbolda Bahis" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. 27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Trabzonsporlu futbolcu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri başladı. Gözaltındaki isimlerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.