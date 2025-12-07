Başkan Erdoğan davet etti: Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını ifade eden Duran, ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti.