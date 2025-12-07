FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 gün önce FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 12 sim kart, 6 tablet, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 6 harddisk, 5 harici bellek, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan bir yayınevinden çıkan kitap, 6 bin dolar, 184 bin lira ve 61 gram altın ele geçirilmişti.