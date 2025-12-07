Provokasyonlara rağmen sonuca gidiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan bu yıl 40 kişinin mezun olduğunu ve 16 yıl içerisinde 780 kişinin sertifika aldığını söyledi. Bahçeli'nin konuşmasının önemli satırbaşları şu şekilde:

Bahis iddialarıyla Türk futboluna hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin, sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlak krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Giderek toplumsal bünyeyi deşip kanatan şiddet vakaları, insanların basit sebeplerden birbirini boğazlamaları bir ahlak krizi değil midir? Yalan dolan ve iftiradan medet umarak insanlarımıza haysiyet cellatlığı yapmak, siyasi diyalogları tıkamak, habaseti hamasetle, hakareti ucuzlamış haysiyet pozlarıyla kapatmaya çalışmak bir ahlak krizi değil midir?

Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikâp ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu, her tarafa sıçramış gayri meşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir?

YOLUMUZDA İLERLİYORUZ

Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset mantığı, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimine odaklıdır. Bazı provokatif çıkışlara, siyonist-emperyalist tazyik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz. Göz kamaştıran gelişmelerin muhatabı olmanın eşiğindeyiz, kıyısındayız. Sistemli ve şiddetli dedikodu anaforuna kapılmadan, yakamızı kaptırmadan, cesaret ve hamiyet izlerine basa basa yolumuzda ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığının ikram ve imkânıyla okuyor, küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyor, tanımıyoruz. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz. Unutmayınız ki, Türkiye'nin geleceğini karanlık görenler, tarihimizin zifiri karanlık köşelerinde unutulup gideceklerdir.

PARTİLİLERDEN HEDİYE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen, "Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni"ne katıldı. Sertifikalarını alan partililer, hazırladıkları hediyeyi Bahçeli'ye takdim etti.