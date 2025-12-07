Topyekûn mücadele için eylem planları hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"nde bağımlılıkla mücadele için yapılan çalışmaları anlattı:

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 2019'da yaptığı beş toplantıda 91 karar alındı. Bu kararların yüzde 93'ü sahada başarıyla uygulandı. Bağımlılıkla mücadeleyi, milletin bekasını ve toplumsal düzeni doğrudan ilgilendiren hayati bir öncelik olarak gördük. Bu alanda yürütülen çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu gayreti ve sahadaki katkısını önemli bir zemin olarak değerlendirdik.

Hem madde bağımlılıklarını hem davranışsal bağımlılıkları değerlendiriyor; önleyici adımlardan rehabilitasyona kadar tüm süreci hedef kitleler bazında risk faktörlerine odaklı bir bakış açısıyla hem ulusal hem yerel düzeyde ele alıyoruz. Bağımlılıkla mücadelenin tüm boyutlarıyla yönetilmesi, güçlü bir iradenin yanı sıra, aileler ve sivil toplumun da katılımıyla işbirliğine dayalı topyekûun bir mücadeleyi ve kesintisiz bir koordinasyonu gerektiriyor.

Kamu kurumlarının sağlık, güvenlik, sosyal hizmet ve eğitim alanlarındaki çalışmalarının güçlü bir çizgide buluşmasını sağlayan çok yönlü bir mücadele yöntemi oluşturduk. Bu modelin temel dayanağını 2024-2028 dönemini kapsayan üç ulusal strateji belgesi oluşturuyor: Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Böylece önleyici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici tüm adımlar ortak bir yol haritası üzerinden ilerliyor.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yasadışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede son bir yıl içerisinde çok önemli çalışmalar yaptık. Bu konuda bir eylem planı oluşturduk. Eylem planında 7 öncelik belirledik. Geniş bir yelpazede bu eylem planını hayata geçiriyoruz.

Son 1 yılda 478 yeni sigara bırakma polikliniğinin hizmete girmesiyle, ülke genelinde merkez sayısı 1016'ya ulaştı. 2025'te 90 bin kutu ilacı vatandaşlarımıza ulaştırdık ve bugüne kadar 1 milyon 600 bin kişi yararlandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE GÜVENLİK MESELESİ

Uyuşturucu ile mücadeleyi, toplum sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkileyen en kritik başlıklardan biri olarak ele aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Güvenliğini diyorum, çünkü hapishanede olan insanların üçte birinden fazlası uyuşturucudan dolayı hapiste. Geri kalan suçların da kök sebeplerine inecek olursanız uyuşturucu veya bağımlılıkla ilişkisini görürsünüz. Bu konu bir güvenlik meselesi. Uyuşturucuya erişimi kolaylaştıran çöküntü alanlarını ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında 137 bini aşkın metruk bina tespit edildi. Bu yapılar yüzde 88 oranında kontrol altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon kapasitesi de önemli ölçüde güçlendi. 2014'te 30 olan AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerinin sayısı bugün 144'e çıktı. Yatak kapasitesi 712'den 1582'ye yükseldi. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı yılın ilk on ayında 34 bini aşkın çağrıya yanıt verdi. Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon (BAHAR) modelinin 20 merkezde uygulanması, bireyin topluma yeniden güvenli bir bağ kurmasını mümkün kılan önemli bir çalışma" diye konuştu.