AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan Suriye açıklaması: Yeni bir dönemin kapılarını araladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'deki iç savaşın sona ermesi ve Esad rejiminin düştüğü Hürriyet Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ala, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin birinci yıl dönümünde, kardeş Suriye halkının Hürriyet Günü'nü tebrik ediyoruz. Suriye halkının uzun yıllar boyunca büyük fedakârlıklarla sürdürdüğü özgürlük, adalet ve onur mücadelesi bugün yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bu dönem hem Suriye için hem de bölgesel barış ve istikrar için de umut verici bir dönüm noktasıdır. Türkiye olarak, ortak tarihimizden aldığımız ilhamla dost ve kardeş Suriye'nin birliğinin güçlendirilmesi, toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın tesis edilmesi ve halkın hak ettiği güvenli ve müreffeh geleceğe kavuşması için verilen çabalara en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz."