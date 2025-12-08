AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 8 Aralık mesajı: Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Katliamcı Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz. Suriye Hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor. Kardeş Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz." dedi.