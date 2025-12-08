Alternatif tıpla şifa dağıtıyorlar

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde, branşlarla iş birliği içinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti sunuluyor. Akupunkturdan ozona, hacamattan proloterapiye kadar izin verilen birçok alanda koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmeti sunan hastanedeki uygulamalar, hastalar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulama Merkezi'nde tedavilerin sertifikasyon süreçleri tanımlamış hekimlerce uygulandığını anlattı. GETAT Sorumlu Hekimi Dr. Hakan Bayraktar ise, "Doktorlarımız hem kendi uzmanlık alanlarındaki modern bilgi ve teknolojiyi hem de geleneksel tıptaki kadim bilgeliği birlikte kullanıyor. İkisi bir arada diyebileceğimiz çalışma biçimi hasta memnuniyetini üst seviyelere taşıyor.

Bu anlayış ve işletme tarzı ülkemizin öncülüğünde tüm dünyada ihtiyaç duyulan, örnek olabilecek modern ve geleneksel tıp uygulamalarını birleştirme modeli" ifadesini kullandı. Fizik tedavi uzmanı Fatma Kumbara ise, "Cerrahiye karar verilmemişse hasta sürekli ilaç almak istemiyorsa destekleyici tedavi için bize geliyor. GETAT'ı hastalara alternatif, destekleyici tedavi olarak öneriyoruz. Ozon, akupunktur uyguluyoruz. Yaygın kas iskelet sistemi ağrılarında, uyku problemlerinde, bağışıklığını kuvvetlendirmede daha çok kullanıyoruz. Genelde 10 seansta bitiriyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

'YAŞAM KALİTEM YÜKSELDİ'

Bir ay boyunca hastanede yaygın eklem ve kas ağrı için ozon tedavisi gören Merih Gürsoy, uyku kalitesinin arttığını ve ağrılarının azaldığını söyledi. Gürsoy, "Çok halsiz ve bitkindim. Haftada 2 günden 1 aylık tedaviyle yaşam standartlarım yükseldi. Migren ataklarım azaldı. Daha konforlu bir hayat yaşıyorum. İşlemi güvenli, hijyenik ortamda yaptırdım. Bilkent Şehir Hastanesi'nde böyle bir birimin olması harika. Alternatif tıbbın devlet güvencesinde uygulanması memnuniyet verici" dedi.