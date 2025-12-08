Ankara’dan dünyaya adalet çağrısı

AK Parti, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu yıl "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" temasıyla yarın özel bir program düzenliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bu yılki temanın nedenini şöyle açıkladı: "Türkiye sadece kendi insan hakları sorunlarını çözmüş bir ülke değil, küresel adaletin savunucusu hâline gelmiştir. Her yıl dünya gündemindeki en kritik insanlık meselelerine odaklandık. Bu kez Türkiye'nin insanlık adına üstlendiği küresel rolü vurgulamak istedik."