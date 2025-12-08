Başkan Erdoğan, Filistinli yönetmen Adra’yı kabul etti: İsrail yayılmacılığına dikkat çekmenizi çok değerli buluyorum

"SANATINIZLA İSRAİL YAYILMACILIĞINA DİKKAT ÇEKMENİZİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şahsen ben de dünya kamuoyuna hitaplarımda, 'bir fotoğraf bin söze bedeldir' düşüncesiyle, Filistin davasının yıllar içerisinde nereden nereye geldiğini haritalarla, fotoğraflarla anlatmaya bilhassa önem veriyorum. Sanatınızla Nakba'dan bu yana süregelen İsrail yayılmacılığına dikkat çekmenizi çok değerli buluyorum. Şurası bir gerçek ki Filistin halkının yaşadığı trajedi, maalesef, sinema sektöründe yeterince ele alınmıyor. Bunda sektörün İsrail'e müzahir yapısının elbette büyük etkisi var. Bu sansür ortamına en nobran haliyle siz de maruz kaldınız."

Geçen yılki 96'ncı Oscar Ödülleri Töreni ile Cannes Film Festivali'nde Filistin'e yönelik destek ve dayanışma mesajlarının üst seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Oscar Ödülleri Töreninde, salonun dışındaki kalabalık, yaptıkları eylemlerle Gazze'ye çok güçlü bir destek verdi. Her iki törende de oyuncuların hem yakalarındaki broşlarla, hem verdikleri mesajlarla hem de kıyafetleriyle Gazzelilerin yanında olduklarını gördük. Bu seneki Akademi ödüllerinde, bu iradenin daha da kuvvetlendiğini memnuniyetle müşahede ettik. Sizin, bizim ve vicdan sahibi herkesin ortak çabalarıyla inşallah bu destek daha da artacak." dedi.