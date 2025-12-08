Gazze’nin direnişi küresel uyanışın fitilini ateşledi

Ankara'da faaliyet gösteren Filistin Diplomasi Merkezi'nin başkanı ve Katar merkezli El-Arabî El-Cedid gazetesinin yazarı Dr. Zahir Beyoğlu, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'deki soykırım ve Filistin halkının Türkiye'ye bakışı hakkında SABAH'a açıklamada bulundu. 1984'te Gazze'de doğan Dr. Zahir Beyoğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında, iki kardeşi, dört yeğeni, halası, teyzesi, eniştesi, bacanağı ve üç kuzeninin de aralarında olduğu birinci dereceden 20 yakınını kaybetti. "Şehitlikleri makbul olsun. Üzülüyoruz ama aynı zamanda gururluyuz" diyen Zahir Beyoğlu şunları anlattı:

İsrail gazetecileri özellikle hedef alıyor. Yaklaşık 33 milyon kilometrekare kara alanında 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nda 69 gazeteci öldürüldü; 361 kilometrekarelik Gazze'de ise sadece iki yılda 263 gazeteci şehit edildi, hepsi Filistinli... Hiç yabancı yok. Dünyanın birçok büyük medya kuruluşu Gazze'ye gitmek istedi ama İsrail izin vermedi. Çünkü Gazze tamamen yıkıldı; taş üstünde taş kalmadı. Bunu gizlemek istiyorlar.

STRATEJİK BİR UYANIŞ

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 100 bini buldu. Gazze'deki direniş ve yaşanan soykırım dünyanın her coğrafyasında İsrail'e olan tepkiyi yükseltti. Roma, Paris, Milano, New York... Milyonlar sokaklara döküldü. Bu bir stratejik uyanış. Yeni nesil her yerde Filistin'in yanında. İsrail'in zulmü kendi halkı içinde bile utanç oluşturdu.

57 İslam devleti, 57 İslam ordusu var. 2 milyar Müslümanın karşısında sadece 8 milyon Siyonist var. Ama icraat yok. Bu sessizlik kabul edilemez.

İsrail sadece gazetecileri değil, onların ailelerini de hedef alıyor. Gazetecinin ailesini katlediyorsun ki psikolojisi bozulsun, haber yapamasın. Ama buna rağmen vazgeçmediler.

ERDOĞAN'IN YERİ ÇOK ÖZEL

GAZZE'DE, Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeri çok özel. Türkiye diplomatik ve insani olarak çok destek verdi; minnettarız. Ama yaşanan şey artık bir savaş değil, canlı yayında bir soykırım. Bu nedenle Türkiye'den beklentilerimiz daha fazlaydı. Türkiye'ye derin bir sevgi besliyoruz. 15 Temmuz gecesi tüm Gazze Türkiye için sokaklara çıktı, sabaha kadar dua edildi.